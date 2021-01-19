Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

После новогодних праздников в Москве наметилась положительная тенденция по коронавирусу. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

"Мы фиксируем снижение заболеваемости по всем основным показателям, - отметил Сергей Собянин. - В частности, выявляемость по сравнению с декабрьскими показателями стала ниже на 30 процентов, по госпитализациям идет снижение на 18 процентов".

По оценкам главы города, ситуация позволяет существенно разгрузить коечный фонд. Сейчас резервы ковидных мощностей Москвы оцениваются в 40 процентов от общей потребности.