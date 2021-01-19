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19.01.2021 19:32
Рубрика: Культура

"Союзмультфильм": На роль Котенка в "Ну, погоди!" рассматривали и взрослых

Текст: Инга Бугулова

"Союзмультфильм" поделился подробностями выбора голоса Котенка для новых серий "Ну, погоди!". Пресс-секретарь киностудии Марина Малыгина рассказала, что претендентами на озвучивание второстепенного персонажа были не только дети, но и взрослые. Однако, выбор остановили на пятилетнем Эване Котлярове из Москвы.

Фото: И. Бреннер/РИА Новости
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"Есть сейчас один из трендов мультфильмов для детей - а новое "Ну, погоди!" ориентировано на детей 6-8 лет, когда детки сами озвучивают роли", - сказала Марина Малыгина в эфире радио "Комсомольская правда".

Она также отметила, что голоса основных персонажей найдены (так, напомним, Волка озвучит Гарик Харламов, а Зайца - Дмитрий Хрусталев), однако "мы еще услышим громкие имена на озвучке проекта".

Премьера новых серий легендарного мультфильма "Ну, погоди!" будет представлена уже этой зимой. Зрители увидят сразу несколько эпизодов.

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