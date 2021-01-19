"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"

Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская призналась, что они всегда открыты новым талантам, но не ожидали, что кастинг, объявленный в соцсетях в ноябре 2020 года, вызовет такой ажиотаж. Всего поступило более тысячи заявок, в лонг-лист в итоге вошли 185 участников, среди которых было много как профессиональных актеров, так и юных талантов. И лишь 13 счастливчиков попали в шорт-лист.

"Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа "Ну, погоди!" сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться "не в том месте не в то время", - пояснила Осетинская.

Для Эвана участие в этом проекте будет уже не первым появлением на телевизионном экране. В 2018 году он принимал участие в шоу "Лучше всех" на Первом канале, где предстал как "самый юный психолог".

«Союзмультфильм» запустил всероссийский кастинг в поисках голоса нового персонажа из перезапуска «Ну, погоди!» — Котенка.



Котенок будет милым и отважным маленьким героем, который всегда будет оказываться «не в том месте и не в то время».https://t.co/ofXwY7iWpB pic.twitter.com/PO56j5yrvS — Газета.Ru (@GazetaRu) November 19, 2020

Генпродюсер "Союзмультфильма" также добавила, что остальные 12 участников шорт-листа будут включены в актерскую базу киностудии для возможного привлечения по другим проектам.

Справка "РГ"

Работу над перезапуском легендарного мультсериала "Ну, погоди!" в современной технике 3D "Союзмультфильм" начал в 2019 году. Однако создатели обещают, что мультфильм останется в рамках жанра бессловесной комедии. Главные роли Волка и Зайца озвучат популярные шоумены и актеры Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.