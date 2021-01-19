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"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"

Анимация
    19.01.2021, 14:15
Текст:   Наталья Лебедева
Победителем кастинга на озвучивание роли Котенка в перезапуске легендарного мультсериала "Ну, погоди!" стал юный москвич Эван Котляров. Его голос выбрали из тысячи претендентов, сообщает официальный сайт киностудии "Союзмультфильм".

Генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская призналась, что они всегда открыты новым талантам, но не ожидали, что кастинг, объявленный в соцсетях в ноябре 2020 года, вызовет такой ажиотаж. Всего поступило более тысячи заявок, в лонг-лист в итоге вошли 185 участников, среди которых было много как профессиональных актеров, так и юных талантов. И лишь 13 счастливчиков попали в шорт-лист.

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
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"Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа "Ну, погоди!" сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться "не в том месте не в то время", - пояснила Осетинская.

Для Эвана участие в этом проекте будет уже не первым появлением на телевизионном экране. В 2018 году он принимал участие в шоу "Лучше всех" на Первом канале, где предстал как "самый юный психолог".

Генпродюсер "Союзмультфильма" также добавила, что остальные 12 участников шорт-листа будут включены в актерскую базу киностудии для возможного привлечения по другим проектам.

Справка "РГ"

Работу над перезапуском легендарного мультсериала "Ну, погоди!" в современной технике 3D "Союзмультфильм" начал в 2019 году. Однако создатели обещают, что мультфильм останется в рамках жанра бессловесной комедии. Главные роли Волка и Зайца озвучат популярные шоумены и актеры Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев.

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