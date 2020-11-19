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"Союзмультфильм" представил нового персонажа "Ну, погоди!"

Новости
    19.11.2020, 12:08
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Помимо презентованных ранее ежа, барсука и косули Ули в перезапуске анимационного сериала "Ну, погоди!" появится еще один антропоморфный товарищ - Котенок.

Фото: youtube.com/ WBRussia
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Как передает РИА Новости, студия объявила кастинг на его озвучивание. Газета.Ру демонстрирует предполагаемый облик персонажа.

При этом уточнено, что окончательный вариант внешнего вида Котенка "будет создан с учетом харизмы голоса".

Сообщается: соискателям нужно произвести фразы по списку, среди них: "Ну как так-то!", "Где же все?", "Волк! (на все лады)", "Крутаая! / Крутоой!", "Круть!", "Коробку... принёс... тебе... я ("немного запыхался, в стиле Йоды").

Фото: youtube.com/ Disney Plus
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Напомним, что в оригинальном сериале котенок тоже имеется - это шпанистого вида мелкое существо в штанах и с папироской, от которой хулиган Волк подкуривает, далее используя статистка к качестве одежной щетки. После грубо его отбросив.

Голоса Волка и Зайца, кстати, уже давно оформлены - это комик Гарик "Бульдог" Харламов и только что вышедший из больницы шоумен Дмитрий Хрусталев.

Обещано 52 серии новой версии "Ну, погоди!"

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