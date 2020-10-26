"Союзмультфильм" показал нового Зайца из перезапуска "Ну, погоди!"

Вслед за обновленным Волком "Союзмультфильм" представил и окончательный образ Зайца для новых серий "Ну, погоди!".

Как сообщили в пресс-службе студии, данный Заяц был выбран из более чем тридцати рабочих вариантов.

На "Союзмультфильме" отметили: творческая группа долго искала "современное воплощение озорного героя", так как важно было найти "баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией".

В результате у нового Зайца тот же цвет глаз, что и у классического, - обратила внимание генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

Кроме того в перезапуске сериала создатели поменяли Зайцу форму ушей, лишили его длинных усов, но добавили прическу. А вместо привычного зеленого костюмчика нарядили героя в футболку, длинные штаны, кеды, и на лапу часы надели.

Озвучит косого, напомним, актер и шоумен Дмитрий Хрусталев - соведущий "Вечернего Урганта". Волк будет рычать голосом комика Гарика Харламова.

Всего пока обещаны 52 свежих эпизода. Премьера - зимой.