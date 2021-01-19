Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.01.2021 09:15
Рубрика: Легковые авто

Toyota зарегистрировала в России имя для новой модификации Lexus NX

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Toyota Motor зарегистрировала в России торговое имя Lexus NX350 - предположительно, оно предназначено для новой топ-версии компактного кроссовера NX.

Фото: Пресс-служба Lexus.
В линейке Lexus может появиться новый рамный внедорожник

Числовой индекс в наименованиях автомобилей Lexus отражает ранг версии по производительности силовой установки в иерархии модели. Чем выше значение индекса, тем выше мощность, крутящий момент, тем богаче оснащение и выше розничная цена автомобиля.

Интрига с Lexus NX350 заключается в том, что компактный кроссовер от Lexus в таком варианте до сих пор не был представлен ни на одном из рынков. В России сейчас предлагают NX в вариантах NX200, NX300 и NX300h.

Первый вариант оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с., второй - турбированным мотором 2,0 л и мощностью 236 л.с., третий - гибридной системой с бензиновым мотором 2,5 л в составе (общая мощность - 197 л.с.).

Lexus NX базируется на платформе GA-K, общей в том числе и с Toyota Camry и Highlander последних поколений, поэтому можно предположить, что вариант Lexus NX350 получит 3,5-литровую "шестерку" GR (249 л.с. в спецификации для России).

#Toyota #Lexus