Toyota зарегистрировала в России имя для новой модификации Lexus NX

Toyota Motor зарегистрировала в России торговое имя Lexus NX350 - предположительно, оно предназначено для новой топ-версии компактного кроссовера NX.

Числовой индекс в наименованиях автомобилей Lexus отражает ранг версии по производительности силовой установки в иерархии модели. Чем выше значение индекса, тем выше мощность, крутящий момент, тем богаче оснащение и выше розничная цена автомобиля.

Интрига с Lexus NX350 заключается в том, что компактный кроссовер от Lexus в таком варианте до сих пор не был представлен ни на одном из рынков. В России сейчас предлагают NX в вариантах NX200, NX300 и NX300h.

Первый вариант оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с., второй - турбированным мотором 2,0 л и мощностью 236 л.с., третий - гибридной системой с бензиновым мотором 2,5 л в составе (общая мощность - 197 л.с.).

Lexus NX базируется на платформе GA-K, общей в том числе и с Toyota Camry и Highlander последних поколений, поэтому можно предположить, что вариант Lexus NX350 получит 3,5-литровую "шестерку" GR (249 л.с. в спецификации для России).