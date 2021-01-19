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19.01.2021 08:09
Рубрика: Легковые авто

Угонщик взял напрокат Lamborghini Urus. Финал предсказуем

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

В начале декабря канадская прокатная контора GTA Exotics хвасталась в соцсетях пополнением автопарка: прибыл практически новый Lamborghini Urus, да еще какой - в эксклюзивном исполнении с расширенным кузовом, заниженной подвеской и двухцветным кожаным салоном.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Супер-внедорожник предлагалось взять напрокат любому желающему, достигшему возраста 23 лет. Цена - 1500 долларов в сутки в будние дни и 1600 в выходные.

Через две недели Urus угнали. Какой-то мужчина притворился благонадежным клиентом, а когда получил машину в свое распоряжение, отключил спутниковую систему слежения и исчез. Хотя, нельзя сказать, что Urus достался ему совсем бесплатно, ведь он оставил залог 10 000 долларов. Теперь пропавший Lamborghini ищет полиция, но прошло уже три недели, а результатов все нет.

Надо отметить, что Lamborghini Urus - не самый дорогой автомобиль в парке GTA Exotics. Цены на них в США начинаются от 222 000 долларов, в то время как McLaren 720S стоит в полтора раза дороже.

Очевидно, что угонщики работали на заказ, а внедорожник был выбран в качестве объекта кражи благодаря своей относительной массовости - такому автомобилю гораздо проще затеряться среди себе подобных, чем какому-нибудь редкому суперкару. Да и на запчасти пойдет отлично.

#Lamborghini