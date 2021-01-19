В Бундестаге выступили против санкций США по "Северному потоку-2"

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнетс заявил, что санкции США против газопровода из России в Германию "Северный поток-2" недопустимы.

По его словам, которые приводит РИА Новости, дальнейшие санкции Соединенных Штатов против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2", не будут иметь ожидаемого эффекта, как и те, что уже были введены.

"Но несмотря на это, ограничения недопустимы. Невыносимо, как США хотят отстаивать экономические интересы своей газовой промышленности и тем самым превращать так называемых союзников в исполнителей приказов", - подчеркнул Эрнетс.

Парламентарий отметил, что немецкому правительству стоило бы прояснить свою позицию в отношении трубопровода поверенному в делах посольства США.

Кроме того, Эрнетс заявил, что поддерживает идею расширить блокировку санкций со стороны Евросоюза и ввести штрафные пошлины на импорт американского газа в Европу. Последние годы США активно продвигают свой сжиженный газ на европейский рынок.

Днем ранее Вашингтон объявил, что с 19 января вводит санкции против российского трубоукладочного судна "Фортуна", работающего на монтаже газопровода в Балтийском море.

"Газпром" совместно с европейскими партнерами строит "Северный поток-2" - две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. В декабре 2020 года оператор проекта Nord Stream 2 AG возобновил прокладку трубы, построив 2,6 километра трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью российской трубоукладочной баржи "Фортуна".

Сейчас газопровод построен на 94%. В "Газпроме" рассчитывабт на скорый ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию.