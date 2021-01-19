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19.01.2021 13:40
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" сообщили о риске остановки "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов
В "Газпроме" не исключают приостановку или полную заморозку проекта газопровода "Северный поток-2" из-за политического давления. Об этом сказано в заявлении к новому размещению бондов российской компании.

Из него следует, что при реализации крупных проектов, таких как "Турецкий поток" и "Северный поток-2" компания столкнулась с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций партнеров, а также регулирующих органов. "Такие изменения в исключительных случаях могут привести к приостановке или отмене проекта", - сказано в документе.

Косачев оценил очередные санкции США в связи с "Северным потоком-2"

"Газпром" реализует проект "Северный поток-2" совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Он прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. Сейчас уложено более 2300 км труб газопровода из 2460 км.

Первый пакет санкций против "Северного потока-2" был принят в конце 2019 года и касался судов, укладывающих трубы для газопровода на глубине свыше 30,5 метра. После этого швейцарская компания Allseas отказалась от дальнейших работ в проекте из-за возможных санкций со стороны США. Сейчас для достройки газопровода используются российские суда.

В начале января этого года США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL не стала проводить сертификацию проекта, а швейцарская страховая фирма Zurich Insurance Group отказала в своих услугах задействованным в строительстве судам.

Германия отреагировала на решение США о санкциях по "Северному потоку-2"

США 18 января уведомили европейские страны о введение санкций против судна-трубоукладчика "Фортуна", участвующего в строительстве. Одновременно с этим две немецкие природоохранные организации обжаловали выдачу разрешения Федеральным морским и гидрографическим агентством, немецким регулятором, на работы по укладке труб газопровода.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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