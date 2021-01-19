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19.01.2021 13:39
Рубрика: Власть

В Госдуме пояснили высказывание о COVID-паспортах депутатом Морозовым

Текст: Елена Манукиян

В комитете Госдумы по охране здоровья сообщили о допущенной ошибке некоторыми СМИ в интерпретации высказывания председателя Дмитрия Морозова об антиковидных паспортах.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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"К сожалению, многие агентства неверно интерпретировали цитату Дмитрия Анатольевича о COVID-паспортах...", - говорится в сообщении.

Как пояснили в думском комитете, речь шла о законопроекте, предусматривающем создание Роспотребнадзором информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, в которой будет содержаться информация о результатах медицинских осмотров россиян и иностранцев. Морозов отметил важность грамотного использования электронных ресурсов.

"Нам необходимо всегда понимать, что мы управляем этой системой и грамотно обеспечиваем ее работу. Например, сейчас поднимается тема ковид-паспортов, информация санитарно-эпидемиологического характера важна и поможет принять грамотные управленческие и организационные решения, но нужно четко понимать, кем и как подобная информация будет использована", - сказал он.

Ранее "РГ" писала, что председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов поддержал введение "антиковидных паспортов", которые должны выдавать всем привитым от коронавируса гражданам.

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