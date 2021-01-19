Глава комитета Госдумы выступил за введение COVID-паспортов

Создание COVID-паспортов - важное и нужное дело. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия"). При этом он предупредил о ряде рисков, которые нужно нивелировать в случае реализации инициативы.

В ходе заседания комитета парламентарий отметил, что сейчас эта тема активно обсуждается.

По его словам, сегодня "нет никаких сомнений", что информация, которая может содержаться в таких документах, необходима для медиков и санэпидслужбы. А также и для чиновников и прочих должностных лиц, которым она пригодится для принятия управленческих и организационных решений.

- Сегодня, когда у нас есть большие данные и возможности аналитики с помощью искусственного интеллекта, у нас открываются невероятные возможности для грамотных организационных решений, планирования, - добавил глава комитета. - Это все здорово, это совсем новый мир…

Таким образом, введение COVID-паспортов - "дело очень важное и нужное", резюмировал Морозов. "Но нужно понимать, подобная информация - кем и как должна быть использована", - подчеркнул депутат.

По его словам, при создании нормативной базы для таких решений нужно отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и информационных систем. Хороший пример - как это было сделано в случае с законом о телемедицине.