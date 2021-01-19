В Кремле выразили сожаление из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска

Решение Международной федерации хоккея лишить Беларусь права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Кремле восприняли с сожалением.

"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом напомнил, что у Москвы с этой федерацией весьма конструктивные отношения. "Мы намерены и дальше эти отношения поддерживать и развивать", - добавил он.

На вопрос, предложит ли Россия провести чемпионат у себя, Песков сказал, что "пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея". "Все-таки это та организация, которая принимает решения", - пояснил он.