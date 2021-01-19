В Кремле заявили о грубом давлении США на проект "Северный поток-2"

"Этот международный проект продолжает сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны США", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжаются и растут. Мы сожалеем в этой связи", - заявил представитель Кремля.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем, с тем, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - заключил Песков.