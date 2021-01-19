В Вашингтоне развернули подразделения радиационной, хим- и биозащиты

В столице США накануне инаугурации нового президента Джозефа Байдена, которая назначена на 20 января, развернули подразделения радиационной, химической и биологической защиты, об этом сообщает 19 января американская радиостанция WTOP. Подразделения поставили свои палатки, чтобы в случае необходимости незамедлительно оказать первую помощь.

Кроме того, в округе Колумбия водное пространство рек Потомак и Анакостия патрулируют катера береговой охраны. Служба береговой охраны задействовала также роботов для дистанционного досмотра подозрительных плавсредств и собак, натренированных на поиск взрывчатки.

Атлантическая ударная группа приведена в боевую готовность на случай применения оружия массового уничтожения.

В самом Вашингтоне в день инагурации будет дежурить порядка 25 тысяч бойцов Нацгвардии США, а также весь личный состав полиции округа Колумбия, насчитывающий 5,8 тысячи сотрудников плюс подразделения транспортной милиции.

Задействованы большое число сотрудников ФБР и Секретная служба США - последняя руководит операцией по обеспечению безопасности во время вступления в должность нового президента.

На улицах Вашингтона введены ограничения, в частности, перекрыты мосты через Потомак и закрыты станции метро в центре.