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19.01.2021 15:31
Рубрика: Легковые авто

Водители перестали обращать внимание на оповещения о поломках машины

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый второй водитель не обращает внимание на предупреждающие сигналы диагностических систем автомобиля, те самые иконки красного цвета в приборном щитке, сигнализирующие о серьезных технических неисправностях, сообщает Autocar.

Фото: iStock
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Такой неутешительный вывод сделали авторы исследования от британской ассоциации автомобильных дилеров Robins & Day на основе опроса двух тысяч автовладельцев в стране.

40% водителей, игнорирующих сигналы неисправностей, причиной своего нигилизма называют перегруженность информацией, 34% - страх, что стоимость ремонта окажется для них неподъемной, 24% отметили, что им просто лень этим заниматься.

Кроме того, каждый пятый водитель признался, что со спокойной совестью может эксплуатировать автомобиль с загоревшимися красным иконками на панели несколько дней прежде, чем возьмется за устранение неисправности.

Между тем, эксплуатация автомобиля с активированной индикацией неисправностей несет опасность для участников дорожного движения, затягивание с выяснением и устранением ее причин чревато значительным ростом стоимости ремонта. В Британии это также является формальным поводом для аннулированием страховки на автомобиль.