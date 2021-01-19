Водители перестали обращать внимание на оповещения о поломках машины

Каждый второй водитель не обращает внимание на предупреждающие сигналы диагностических систем автомобиля, те самые иконки красного цвета в приборном щитке, сигнализирующие о серьезных технических неисправностях, сообщает Autocar.

Такой неутешительный вывод сделали авторы исследования от британской ассоциации автомобильных дилеров Robins & Day на основе опроса двух тысяч автовладельцев в стране.

40% водителей, игнорирующих сигналы неисправностей, причиной своего нигилизма называют перегруженность информацией, 34% - страх, что стоимость ремонта окажется для них неподъемной, 24% отметили, что им просто лень этим заниматься.

Кроме того, каждый пятый водитель признался, что со спокойной совестью может эксплуатировать автомобиль с загоревшимися красным иконками на панели несколько дней прежде, чем возьмется за устранение неисправности.

Между тем, эксплуатация автомобиля с активированной индикацией неисправностей несет опасность для участников дорожного движения, затягивание с выяснением и устранением ее причин чревато значительным ростом стоимости ремонта. В Британии это также является формальным поводом для аннулированием страховки на автомобиль.