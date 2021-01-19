Volkswagen рассказал об обновленном Teramont для России

Компания Volkswagen рассказала подробности об обновлённом кроссовере Teramont для России. Старт продаж модели запланирован на весну 2021 года.

В феврале 2020 года Volkswagen Teramont прошёл через рестайлинг, в ходе которого кроссовер получил новое "лицо" и обзавёлся версией R-Line. Новые бамперы добавили к габаритной длине 75 мм, и расстояние от бампера до бампера у новинки составляет 5111 мм.

В России обновлённый Teramont будет предложен с прежними силовыми агрегатами: турбированным R4 TSI мощностью 220 л.с. и 249-сильным "атмосферником" VR6 FSI, которые работают в паре с 8-диапазонным "автоматом". Во всех комплектациях модель оснащена системой полного привода.

В списке стандартного оборудования заявлены трёхзонный климат-контроль, обновлённая аудиосистема с 8-дюймовым тачскрином и шестью динамиками, беспроводная зарядка, подогрев лобового стекла и передних сидений, электропривод открытия и закрытия крышки багажника, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контролем с функциями контроля дистанции и автоматического торможения, помощник при перестроении, мониторящий ситуацию в "мёртвых" зонах.

В зависимости от комплектации для Teramont опционально предусмотрены панорамная крыша со сдвижным люком, сетка для крепления груза в багажнике, стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером, раздельные кресла второго ряда.

В России обновлённый Volkswagen Teramont будет доступен в четырёх комплектациях, в том числе в оспортивленном варианте R-Line.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Начальная версия Respect, в которой кроссовер оснащён колёсами на 18-дюймовых легкосплавных дисках, LED-фарами, мультифункциональным рулевым колесом с подогревом, электроприводом регулировки сиденья водителя, камерой заднего вида, системой помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди, наружными зеркалами заднего вида с электрорегулировкой и подогревом. Салон отделан искусственной кожей с перфорацией.

Версию Status отличают улучшенная головная оптика, передние сиденья с кожаной обивкой с активной вентиляцией и электрорегулировками (у водительского места есть память на настройки), электропривод складывания и память настроек у зеркал заднего вида, цифровая приборная панель, динамический автокорректор фар c функцией динамического адаптивного освещения. Внешне эта комплектация выделяется благодаря серебристым рейлингам и бамперам с хромированными молдингами.

Teramont Exclusive в "базе" дополнительно предлагает 20-дюймовые колёсные диски, адаптивная оптика, систему помощи удержания в полосе, систему кругового обзора и парковочный автопилот; наружные зеркала имеют хромированную отделку.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen Teramont R-Line можно будет купить только с 249-сильным двигателем. Версия предполагает другие бамперы в стиле R-Line с чёрными глянцевыми вставками, соответствующие шильдики на кузове, стальные накладки на педали, рулевое колесо с отделкой кожей Nappa.

Цены на обновлённый Teramont будут объявлены позднее. На российском сайте марки дореформенная модель не представлена: причина - прекращение поставок старой в ожидании рестайлинговой. Очевидно, цены на новинку будут заметно выше, чем на предшественника, что связано не столько с постоянной корректировкой прайсов, но и с пересмотром комплектаций. Можно предположить, что за Teramont попросят примерно 3.3 млн рублей в базовой версии исполнения.