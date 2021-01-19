Захарова: Намерение Литвы внести Киркорова в черный список - глупость

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "глупостью" попытки Вильнюса включить в список нежелательных для въезда в Литву лиц российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

"Официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов, выступления которых с нетерпением ждут многие жители Литвы... - сказано в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ. - На этот раз литовский МИД запустил процедуру внесения в черный список Киркорова и других известных российских исполнителей, творчество которых, по мнению литовской стороны, несет в себе "пропаганду мягкой силы".

Ранее Вильнюс заявлял, что Киркоров неоднократно посещал Крым, и в ходе посещений "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".

Как отметила Захарова, "абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан".

Ранее Литва отказалась пустить к себе для выступлений ансамбль песни и пляски имени Александрова, "Хор Турецкого", певцов Григория Лепса и Олега Газманова.