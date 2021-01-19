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19.01.2021 12:03
Рубрика: Легковые авто

Журналисты-женщины выберут свой "Автомобиль года"

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сэнди Майре из Австралии, в 2009 году создала клуб, в который входят только женщины-автожурналисты. Они ежегодно выбирают свой "Автомобиль года".

Фото: Дмитрий Дьяченко / Hexxen
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На звание Women's World Car of the Year могут претендовать новинки, вышедшие на рынок с января по декабрь 2020 года. Их оценивали 48 экспертов из 38 разных стран мира.

В категории "Городской автомобиль" финалистами стали Toyota Yaris, Peugeot 208 и Honda Jazz. Тройка лучших, по мнению судей, в номинации "Семейный автомобиль" представлена Skoda Octavia, Audi A3 или BMW 4 Series, номинация "Люкс": Mercedes-Benz S-Class, Lexus LC 500 Cabrio, Rolls-Royce Ghost.

В категории "Городской кроссовер" в финал выбились Peugeot 2008, Renault Captur, Kia Sonet, в категории среднеразмерных SUV - Land Rover Defender, Mercedes-Benz GLA, Hyundai Tucson. Номинация "Внедорожники и пикапы" представлена Ford F-150, Mitsubishi L200, Chevrolet Silverado.

Лучшим суперкаром в рамках Women's World Car of the Year может стать Ferrari F8 Spider, Maserati MC20 или McLaren GT.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На звание лучшего в категории "Большой автомобиль" претендуют Kia Sorento, Ford Explorer, BMW X6.

Тройка финалистов из сегмента электрокаров выглядит следующим образом: Honda e, Volkswagen ID.3, Polestar 2.

Победителя в каждой из номинаций объявят в конце февраля, победителя в абсолютной категории огласят в марте - церемонию приурочат к Международному женскому дню.