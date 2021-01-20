Байден назначил Дэниела Смита и.о. госсекретаря США

Приведенный сегодня к присяге 46-й президент США Джо Байден назначил карьерного дипломата Дэниела Беннетта Смита на должность исполняющего обязанности Государственного секретаря. Смит будет находиться на этом посту до тех пор, пока Сенат не утвердит на эту должность кандидатуру Энтони Блинкена.

В настоящее время Дэниел Смит руководит Институтом дипломатической службы, который обучает американских дипломатов. Ранее в период с 2010-го по 2013 год при администрации Барака Обамы он возглавлял посольство США в Греции.

В этот вторник Блинкен прошел слушание перед комитетом по международным делам Сената, и ожидается, что его кандидатура будет одобрена без каких-либо проволочек. Он станет преемником Госсекретаря президента Дональда Трампа Майка Помпео.