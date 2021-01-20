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20.01.2021 21:05
Рубрика: В мире

Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США

Текст: Александр Гасюк

46-й президент CША Джозеф Байден назвал день своей инаугурации днем истории, надежды и обновления, когда демократия победила. Как сообщает ТАСС, об этом демократ Байден заявил на церемонии вступления в должность.

Фото: AFP/ Olivier Douliery
Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена

"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости. В этот час, друзья мои, демократия одержала верх", - сказал новый глава американского государства во время своей инаугурационной речи на ступенях Капитолия США.

Соединенным Штатам потребуется добиться единства нации для преодоления стоящих перед нею вызовов, подчеркнул Байден. Он также призвал тех граждан США, которые не поддержали его на выборах, дать ему шанс и заверил, что будет работать на благо всех американцев.

Байден подчеркнул, что США рискуют погрузиться в хаос, если не преодолеют раскол в обществе. По его мнению, причины этого расслоения сильны, но не новы, нужно стремиться к равенству и единству. Новый президент США считает, что Америка с честью вышла из последних выпавших на ее долю испытаний, стала сильнее и восстановит свои зарубежные альянсы.

В области внешней политики США намерены возобновить активное "взаимодействие с союзниками" и "восстановить альянсы". Америка будет вести за собой международное сообщество силой примера и станет верным партнером в деле строительства мира, заверил Байден.

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