Беларусь готова выпустить "национальный электромобиль"

Беларусь готова выпускать электромобили полностью оригинальной разработки, об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) страны Владимир Гусаков, пишет "БЕЛТА".

"Мы готовы сейчас при инвестициях создать на базе своих разработок полностью свой электромобиль", - цитирует Гусакова информагентство.

По его словам, для белорусского электромобиля отрабатывается несколько моделей батарей - литий-ионных, графено-свинцовых и графеновых. Литий-ионные в НАН считают слишком дорогими - на них приходится до половины себестоимости электромобилей. Кроме того, литий дорожает из-за того, что его запасы ограничены и сконцентрированы в основном в Китае и некоторых других странах.

В настоящее время в соседней стране зарегистрировано всего 1600 легковых электромобилей - это иномарки.

5 января 2021 года президент Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси есть шанс перейти на электромобили раньше Европы.

Напомним, первый образец "национального" белорусского электромобиля построили в 2017 году на базе китайского седана Geely SC7, машина была оснащена мотором мощностью 60 кВт и имела запас хода на одной зарядке 120 км.