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20.01.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Беларусь готова выпустить "национальный электромобиль"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Беларусь готова выпускать электромобили полностью оригинальной разработки, об этом сообщил председатель президиума Национальной академии наук (НАН) страны Владимир Гусаков, пишет "БЕЛТА".

Фото: Скриншот с видео
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"Мы готовы сейчас при инвестициях создать на базе своих разработок полностью свой электромобиль", - цитирует Гусакова информагентство.

По его словам, для белорусского электромобиля отрабатывается несколько моделей батарей - литий-ионных, графено-свинцовых и графеновых. Литий-ионные в НАН считают слишком дорогими - на них приходится до половины себестоимости электромобилей. Кроме того, литий дорожает из-за того, что его запасы ограничены и сконцентрированы в основном в Китае и некоторых других странах.

В настоящее время в соседней стране зарегистрировано всего 1600 легковых электромобилей - это иномарки.

5 января 2021 года президент Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси есть шанс перейти на электромобили раньше Европы.

Напомним, первый образец "национального" белорусского электромобиля построили в 2017 году на базе китайского седана Geely SC7, машина была оснащена мотором мощностью 60 кВт и имела запас хода на одной зарядке 120 км.