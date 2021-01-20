BMW определится с собственным производством в России в 2021 году

Компания BMW планирует в текущем году принять решение о собственном заводе на территории России.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление главы BMW Group в России Штефана Тойхерта, решение по строительству своего предприятия рассматривается в рамках долгосрочного плана. При этом производство автомобилей на заводе должно быть надёжным и прибыльным.

Сегодня выпуск некоторой продукции марки осуществляется на мощностях калининградского предприятия "Автотор". К слову, немецкий производитель в 2019 году отказался от планов строительства своего завода в технопарке Храброво, что в Калининградской области.

В 2020 году свыше 50% продаваемых на российском авторынке моделей BMW собраны локальным способом, но данный показатель снижается.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году марка реализовала в России 42 721 автомобиль (+3%).