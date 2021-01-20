Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.01.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

BMW определится с собственным производством в России в 2021 году

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Компания BMW планирует в текущем году принять решение о собственном заводе на территории России.

Фото: Пресс-служба BMW.
BMW показала мотоцикл с огромными "ноздрями"

Как передаёт ТАСС со ссылкой на заявление главы BMW Group в России Штефана Тойхерта, решение по строительству своего предприятия рассматривается в рамках долгосрочного плана. При этом производство автомобилей на заводе должно быть надёжным и прибыльным.

Сегодня выпуск некоторой продукции марки осуществляется на мощностях калининградского предприятия "Автотор". К слову, немецкий производитель в 2019 году отказался от планов строительства своего завода в технопарке Храброво, что в Калининградской области.

В 2020 году свыше 50% продаваемых на российском авторынке моделей BMW собраны локальным способом, но данный показатель снижается.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году марка реализовала в России 42 721 автомобиль (+3%).

#BMW