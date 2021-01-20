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20.01.2021 09:04
Рубрика: Экономика

Цены на нефть растут в ожидании инаугурации Джо Байдена

Текст: Александр Проценко

Среда на мировых нефтяных рынках началась с повышения котировок фьючерсов на нефть Brent до $56,29 и далее. Это произошло на фоне ослабления доллара и ожиданий инаугурации нового президента США Джо Байдена. Еще на прошлой неделе он представил новый пакет мер поддержки экономики страны объемом $1,9 трлн.

Как утверждают аналитики, инвесторы также с оптимизмом смотрят на спрос в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Накануне там были обнародованы данные, что объем китайской нефтепереработки в прошедшем году вырос на 3%.

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