Что включает в себя план Байдена по стимуляции экономики

Байден полагает, что восстановление экономики неразрывно связано с контролем над коронавирусом. "Наша работа начинается с того, чтобы взять под контроль COVID, - заявил он в своей речи. - Мы не сможем восстановить экономику, восстановить нашу жизнеспособность или насладиться самыми драгоценными моментами жизни, пока не возьмем их под контроль".

Законодательное предложение, получившее название "Американский план спасения", должно соответствовать цели Байдена по введению 100 миллионов вакцин к ста дням правления его администрации, одновременно продвигая другую его задачу - открыть большинство школ к весне. По словам Байдена, параллельно с этим он предоставит еще один план помощи для стабилизации экономики, сообщает Associated Press. "Если мы будем инвестировать сейчас смело, разумно и с неизменным вниманием к американским рабочим и семьям, мы укрепим нашу экономику, уменьшим неравенство и направим долгосрочные финансы нашей страны на наиболее устойчивый курс", - сказал Байден в обращении к нации.

Этот план разработан, когда разделенная после выборов президента и осады Капитолия Америка находится на пике пандемии. В США от COVID-19 умерло более 385 тысяч человек, а правительственные данные, опубликованные в четверг, свидетельствуют о резком увеличении еженедельных обращений за пособием по безработице до 965 тысяч. Это, отмечают эксперты, является признаком того, что из-за ухудшения ситуации предприятия сокращают и увольняют работников.

В соответствии с масштабной стратегией Байдена около 400 миллиардов долларов будет направлено непосредственно на борьбу с пандемией, а остальная часть - это экономическая помощь штатам и округам. Также есть предложение увеличить инвестиции в генетическое секвенирование, чтобы помочь отслеживать новые штаммы вирусов, включая наиболее заразные их варианты, выявленные в Соединенном Королевстве, Бразилии и Южной Африке.

Байден попросил американцев "преодолеть чувство пандемической усталости" и снова начать носить маски, практиковать социальное дистанцирование и избегать собраний в помещении. Это, по его словам, по-прежнему самый надежный способ замедлить волну COVID-19: только 12 января в США было зарегистрировано более 4400 смертей.

План Байдена включает чеки на 1400 долларов для большинства американцев, вдобавок к 600 долларам, предусмотренным ранее в качестве компенсации за издержки во время пандемии, что доведет общую сумму безвозмездных выплат отдельным категориям граждан до 2000 долларов.

Также будет продлено временное повышение пособий по безработице. Кроме того, по-прежнему будет действовать мораторий на выселение и отчуждение права выкупа собственности. Стратегия предусматривает повышение минимальной заработной платы до 15 долларов в час, расширение оплачиваемых отпусков для рабочих и увеличение налоговых льгот для семей с детьми. Последний пункт облегчит женщинам возвращение к работе, что, в свою очередь, поможет восстановлению экономики.

Около 20 миллиардов долларов будет выделено на дополнительные меры в рамках вакцинации, помимо примерно восьми миллиардов долларов, уже утвержденных конгрессом. Байден призвал к созданию центров массовой вакцинации и отправке мобильных подразделений медиков в труднодоступные районы страны. План предусматривает выделение 50 миллиардов долларов на расширение тестирования, которое рассматривается как ключ к возобновлению работы большинства школ к концу первых 100 дней работы новой администрации. Около 130 миллиардов долларов будет выделено на открытие школ без риска дальнейшего заражения.

Наконец, план Байдена предусматривает финансирование найма 100 тысяч работников в сферу общественного здравоохранения, чтобы сосредоточить внимание на поощрении людей к вакцинации и отслеживании контактов тех, кто инфицирован коронавирусом.

Эта финансовая помощь будет оплачена из заемных средств, что увеличит триллионный долг, который образовался в рамках борьбы с пандемией. В окружении Байдена дали понять, что он будет доказывать необходимость выделения дополнительных расходов и займов для того, чтобы предотвратить сползание американской экономики в еще более глубокую яму. Процентные ставки займа будут низкие, что сделает долг более управляемым.

В совместном заявлении спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер похвалили Байдена за включение в план "либеральных приоритетов", заявив, что они будут действовать быстро, чтобы принять предложения избранного президента.

По прогнозам аналитиков, республиканцы будут сопротивляться принятию плана демократов по многим вопросам, которые варьируются от повышения минимальной заработной платы до предоставления дополнительных денег штатам, требуя при этом добиваться включения в него их приоритетных предложений, таких как защита ответственности для бизнеса.