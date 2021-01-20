Число раненых при взрыве в Мадриде выросло до восьми

Пока власти испанской столицы официально подтвердили гибель трех мадридцев, передает El Pais. При этом издание El Comercio ранее сообщало о четырех.

Согласно последней версии, причиной ЧП стала утечка бытового газа как раз в тот момент, когда рабочие проверяли исправность системы его подачи. Здание на центральной улице входило в религиозный комплекс, где проводилось обучение служителей церкви, а также раздавалась еда бездомным.

"Двое наших священников, которые жили на пятом и шестом этажах, в порядке. Но мы пытаемся установить судьбу волонтера, который работал вместе с нами", - сообщил местный викарий каналу Telemadrid.

На месте происшествия работают медики, спасатели и пожарные, из-за угрозы повторных взрывов проводится экстренная эвакуация жителей округи, которая вся охвачена клубами дыма. На кадрах видео видно, как спасатели выводят пожилых людей из дома престарелых, примыкающего к пострадавшему зданию.