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20.01.2021 19:57
Рубрика: В мире

Число раненых при взрыве в Мадриде выросло до восьми

Текст: Екатерина Забродина
Из Мадрида, где в среду 20 января произошел взрыв шестиэтажного здания, принадлежащего приходу католической церкви, продолжают приходить тревожные новости. Как сообщает Reuters, в списке раненых уже не менее восьми человек. Данные о погибших по-прежнему разнятся.
Фото: REUTERS/Susana Vera
Число жертв взрыва в центре Мадрида увеличилось до четырех

Пока власти испанской столицы официально подтвердили гибель трех мадридцев, передает El Pais. При этом издание El Comercio ранее сообщало о четырех.

Согласно последней версии, причиной ЧП стала утечка бытового газа как раз в тот момент, когда рабочие проверяли исправность системы его подачи. Здание на центральной улице входило в религиозный комплекс, где проводилось обучение служителей церкви, а также раздавалась еда бездомным.

"Двое наших священников, которые жили на пятом и шестом этажах, в порядке. Но мы пытаемся установить судьбу волонтера, который работал вместе с нами", - сообщил местный викарий каналу Telemadrid.

На месте происшествия работают медики, спасатели и пожарные, из-за угрозы повторных взрывов проводится экстренная эвакуация жителей округи, которая вся охвачена клубами дыма. На кадрах видео видно, как спасатели выводят пожилых людей из дома престарелых, примыкающего к пострадавшему зданию.

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