Число жертв взрыва в центре Мадрида увеличилось до четырех

В результате взрыва было разрушено четыре этажа 6-этажного жилого здания. Неподалеку от него расположены школа, отель и дом престарелых. По данным местных СМИ, от разлетевшихся обломков пострадал один ученик. К счастью, к учебном заведении почти не было детей, многие уроки сейчас ведутся онлайн.

Взрывная волна повредила также окна гостиницы и дома престарелых. Их постояльцев временно разместили в близлежащих барах.

Полиция эвакуирует жителей района и оказавшихся там пешеходов, поскольку есть опасность повторных взрывов. В то же время стражи порядка ищут свидетелей самого взрыва, проверяют камеры видеонаблюдения.

Между тем пострадавшее здание продолжает гореть, пожарные лишь контролируют огонь, чтобы в помещениях не скапливался газ и новый взрыв не привел к еще большим жертвам и разрушениям.