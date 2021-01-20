CNN: Байдену передадут "ядерный чемоданчик" при любой инаугурации

Президент Дональд Трамп не будет присутствовать 20 января, чтобы посмотреть, как его преемник Джо Байден будет приведен к присяге. Однако его отсутствие не окажет большого влияния на то, что может быть одним из самых важных моментов Дня инаугурации, - передача "ядерного чемоданчика", отмечает CNN.

"Ядерный чемоданчик", содержащий оборудование, которое президент США может использовать для подтверждения своих приказов и нанесения ядерного удара, несет военный помощник, который постоянно сопровождает главу Белого дома, вплоть до того момента, когда он официально покидает свой пост 20 января. Как правило, он передается другому военному помощнику, стоящему на или рядом с трибуной для просмотра инаугурации, когда избранный президент приносит свою присягу.

Но в среду этот обмен будет происходить немного иначе, поскольку Трамп отбудет из Вашингтона во Флориду до церемонии инаугурации Байдена. Как отмечают эксперты, "ядерный чемоданчик", скорее всего, будет путешествовать с ним, а это означает, что в разных местах будет как минимум два саквояжа, что представляет собой уникальную проблему для обеспечения плавной передачи полномочий. Хотя этот процесс может протекать несколько иначе, чем в прошлые годы, существуют гарантии, обеспечивающие плавный переход ядерного контроля от одного президента к другому, независимо от обстоятельств, отметили аналитики.

Вопреки распространенному мнению, ядерный чемоданчик не содержит кнопки или кодов, которые могут автоматически запустить ядерное оружие, но вместо этого там есть оборудование и органы управления, которые президент может использовать для нанесения удара. Кроме того, президент обязан всегда иметь при себе пластиковую карту. Она содержит буквенно-цифровые коды, используемые для точной идентификации президента, который обладает единственной законной властью разрешать ядерный запуск. По словам старшего научного сотрудника журнала Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков") Стивена Шварца, существует несколько "ядерных чемоданчиков". "Есть по крайней мере три-четыре одинаковых чемоданчика: один следует за президентом, один следует за вице-президентом и один традиционно выделяется для назначенного оставшегося в живых на таких мероприятиях, как инаугурации и обращения к нации", - сказал Шварц.