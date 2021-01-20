Депутаты простились с коллегой, героем СССР Николаем Антошкиным

Депутаты простились с коллегой, генерал-полковником Николаем Антошкиным, ушедшим из жизни после перенесенного коронавируса. В церемонии прощания принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба палаты парламента.

Как ранее сообщалось, Герой Советского Союза Николай Антошкин умер в возрасте 78 лет. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов уточнил, что его коллега болел коронавирусом.

Согласно информации ГД, Николай Антошкин будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище. В церемонии прощания приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, депутаты.

Накануне народные избранники почти минутой молчания память своего коллеги. На том же пленарном заседании Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с его смерти.

Антошкин уже третий депутат ГД, ушедший из жизни после заражения коронавирусной инфекцией.