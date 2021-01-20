"Для меня Твин Пикс совершенно реален". Дэвиду Линчу - 75

20 января день рождения отмечает Дэвид Линч: режиссеру "Синего бархата", "Малхолланд Драйв" и легендарного "Твин Пикса" исполняется 75.

Несколько лет назад мастер сюрреалистичных сюжетов решил отойти от дел, но быстро передумал ("Никогда. Я слишком сильно люблю кино"), и теперь поклонники ждут подробностей о новом сериале, который он планирует снять для Netflix. Сам же режиссер пока продолжает заниматься творчеством во всех его проявлениях: рисует, пишет музыку, дает уроки медитации, рассказывает на YouTube о погоде и продолжает коллекционировать использованную жвачку и дохлых мух. "Российская газета" вспоминает, что Дэвид Линч говорил в интервью разных лет.

О "сахарной зависимости"

Я люблю, когда в вещах есть порядок. Семь лет подряд я ел в кафе Bob's Big Boy. Я приходил в 14:30, сразу после обеденной толчеи, выпивал шоколадный коктейль и четыре или пять, а то и семь кружек кофе. В кофе я клал много сахара - как и в шоколадный коктейль. Сахар давал мне встряску, и в голове вспыхивали идеи. Идеи я записывал на салфетках, и в этот момент я чувствовал себя так, будто это и есть мое рабочее место - письменный стол и важные бумаги. Все, что мне было нужно в такой момент, - не забыть захватить с собой ручку.

О загадках в кино

Я обожаю загадки и секреты. Загадки повсюду, и вокруг нас масса вещей, о которых мы ничего не знаем. В каждом из нас живет частичка ученого и исследователя. Загадки в кино притягивают человека, будто магнит. Однако ответы на многие вопросы могут быть достаточно прозаичными, к тому же они почти никогда не бывают исчерпывающими и часто превращаются в новую загадку.

О "Твин Пиксе"

Я слежу за сериалами, но не могу сказать, что какой-то из них повлиял на новый "Твин Пикс" (продолжение вышло спустя 25 лет с момента окончания телепроекта, в 2017 году, - ред.). Если вы идете на форель, то ловите именно ее. У "Твин Пикс" есть собственный мир, и пригодные для него идеи водятся только там, нигде больше. Для меня Твин Пикс совершенно реален. Не менее реален, чем Лас-Вегас.

***

Когда кончился "Твин Пикс", я почувствовал грусть. Я не мог заставить себя покинуть его мир. Я был влюблен в Лору Палмер и ее противоречия: блестящую на поверхности и умирающую внутри. Я хотел смотреть, как она живет, движется, говорит.

О книгах, музыке и русском "Гамлете"

Единственный писатель, с которым я чувствую родство, это Кафка. Я в него действительно врубаюсь. Если бы он написал детективный сценарий, я бы охотно снял по нему кино.

***

Я не синефил, видел довольно мало. Но вот какой у меня был однажды опыт. Я посмотрел фрагмент британской экранизации Шекспира, а сразу после этого показали фрагмент из советской экранизации той же пьесы (речь идет о "Гамлете" Григория Козинцева 1964 года, - ред). Так вот: русская экранизация была раз в сто лучше английской. Какая же мощь была в этом маленьком отрывке! Потрясающе красивое ночное море. И берег, на который накатывают волны. Ветер. И вдруг откуда-то появляется рука с огромным мечом. И музыка... Как же неописуемо прекрасно это было! Помню до сих пор. Музыку написал Шостакович? Это один из моих самых любимых композиторов. Очень его люблю. Слушал его безостановочно, когда работал над "Синим бархатом".

О ТВ-предпочтениях

Я ничего не смотрю - я работаю. Я не любитель фильмов. Стараюсь не смотреть отвлекающий материал, но в последнее время смотрю новости и канал с передачами для автолюбителей.

А вообще я хотел бы научиться шить. У меня есть швейная машина, промышленная швейная машина, но я не знаю, как ее использовать. Многие из этих автомобильных шоу показывают парней, которые делают интерьеры для автомобиля, перетягивают сиденья и дверные панели. Эти люди - художники. Удивительно, что они могут сделать с куском пены и кожи.

Цитаты из сериала "Твин Пикс"

"Совы не то, чем кажутся".

"У нас проблемы, Куп. Два плюс два не всегда равняется четырем!"

"Думаешь, они нас засекли? - Дай-ка мне пончик".

"У меня для вас хорошие новости. Ваша любимая жевательная резинка снова вошла в моду".

"Что может быть лучше чашки черного кофе?"