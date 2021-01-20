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20.01.2021 06:29
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, как без лишних трат жить долго и не болеть раком

Текст: Оксана Грибанова

Одна из основных причин "тревожной статистики" по росту хронической заболеваемости связана с недостатком растительных продуктов в рационе. Об этом рассказал геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев.

По его словам, значительному снижению риска смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний способствует регулярное употребление не менее трех порций овощей и двух порций фруктов. Такие продукты специалист посоветовал добавлять в каждый прием пищи.

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Кроме того, для поддержания хорошего здоровья и поднятия иммунитета в неделю нужно не менее 75 минут посвящать кардионагрузкам средней интенсивности, а также проводить пару силовых тренировок. Об этом пишет KP.Ru.

Ранее исследователи из Норвегии пришли к выводу, что снизить риск преждевременной смерти могут даже те люди, которые в молодом возрасте были далеки от спорта. Так, показатели здоровья можно улучшить и в том случае, если начать практиковать физические нагрузки в возрасте 50 лет и не бросать занятия в течение десяти лет.

При этом, как показало исследование, одним из самых эффективных способов улучшить фитнес-возраст считаются высокоинтенсивные интервальные тренировки. Плюс следует настроить себя на физическую активность в течение всего дня - меньше сидеть и регулярно двигаться.

Наука Общество Здоровье

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