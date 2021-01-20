Эмир Кустурица заявил о желании привиться от COVID-19 "Спутником V"

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Об этом он во вторник сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Спутник V" - классическая вакцина, отметил режиссер, выразив уверенность, что этот российский препарат "самый лучший". Кустурица рассказал, что живет вдали от города, без коммуникации с обществом. По его словам, пока он в безопасности и нет угрозы заражения коронавирусом. Однако в случае необходимости он готов сделать прививку, пишет ТАСС.

Российскую вакцину "Спутник V", созданную учеными НИЦ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, уже зарегистрировали в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Ожидается регистрация еще в двух странах. Иностранные эксперты положительно оценили "Спутник V".