Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в судах Европы

Российский певец, актер и телеведущий Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в европейских судах. Об этом передает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы артиста юриста Александра Добровинского.

Напомним. 19 января Департамент миграции Литвы на пять лет внес певца в список лиц, "нежелательных в стране", из-за "неприемлемости позиции исполнителя в вопросе воссоединения Крыма с Россией в 2014 году".

"Филипп Бедросович считает, что использовать культуру в политических целях недостойно", - заявил юрист, уточнив, что артист доверил ему вести дела в судах Европы, где они будут "бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа".

"На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", - выразил солидарность с работодателем адвокат.

Отметим, что наряду с Киркоровым нежелательным для Литвы лицом назван и прославленный шансонье Михаил Шуфутинский.