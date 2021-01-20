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20.01.2021 14:11
Рубрика: Легковые авто

Ford потребовал от своих поставщиков "не сливать" его секреты

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.mavericktruckclub.com Фото: www.mavericktruckclub.com
Фото: www.mavericktruckclub.com

Американский концерн Ford Motor разослал своим поставщикам и смежникам письмо-меморандум, в котором напомнил об обязанности не допускать утечек информации и фотографий перспективных моделей компании, поскольку они подписывали соглашение о неразглашении. В обращении Ford заметил, что "сливы" грядущих новинок оказывают глубокий негативный эффект на его бизнес, пишет Automotive News.

Фото: Пресс-служба Ford Motor
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В последнее время Ford чаще других автопроизводителей сталкивается со случаями публикации в СМИ так называемых "шпионских" фото перспективных моделей. Последний скандал произошел в начале января - тогда ряд ресурсов опубликовал снимки прототипа пикапа Ford Maverick, сделанные во время тестового прогона машины по конвейерной линии. Внутреннее расследование выявило, что машину сфотографировал представитель одной из компаний-поставщика компонентов, он же разослал снимки в СМИ.

Maverick - важная модель для концерна, он связывает с ней большие надежды на ключевом для себя североамериканском рынке. Это будет недорогой внедорожный пикап с несущим кузовом, который поступит в продажу в середине-конце 2021 года. Вот почему Ford рассчитывал до последнего держать интригу с его дизайном.

Также в январе "слили" снимки среднеразмерного кроссовера Equator, который создается для рынка Китая. В начале 2020 года задолго до премьеры в СМИ появились шпионские фотографии прототипов внедорожника Bronco и кроссовера Bronco Sport.

В письме к поставщикам Ford подчеркивает, что ни в коем случае нельзя снимать его прототипы - как в "оголенном" виде, так и с маскировочной пленкой. Если это правило будет нарушено - концерн сохраняет за собой право штрафовать партнеров на крупные суммы, что предусмотрено соглашением о неразглашении.

#Ford