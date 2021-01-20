Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов

Госдума осудила политику двойных стандартов европейских государств в отношении соблюдения прав человека, проведения митингов и жестких действий сотрудников силовых структур. Заявление на эту тему было единогласно принято на пленарном заседании.

"Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Государственной Думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных ситуация у себя в стране и за рубежом", - говорится в принятом заявлении, которое подготовила фракция ЛДПР.

"Особым проявлением цинизма западной политической элиты" в документе названо отсутствие публичной реакции международных организаций на блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

Кроме того, депутаты отметили жесткие действия полиции европейских государств против демонстрантов, напомнив о применении полицией ФРГ водометов и слезоточивого газа на недавних митингах.

В то же время власти западных государств продолжают гневно клеймить действия белорусской милиции и оправдывают всякого рода "акции неповиновения", отметили депутаты.

Заявление будет направлено в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ПА ОДКБ, Межпарламентскую Ассамблею СНГ.

"Мы столкнулись с двойными стандартами, и раньше мы были их заложниками, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с рассмотрением документа. - Но жизнь так распорядилась, что всем стало очевидно, что эти двойные стандарты, которых придерживались и международные организации, и ряд стран, просто рухнули. И система, оголившаяся в США, просто открыла всю эту пагубную политику".

Вячеслав Володин добавил, что 25 января начинается заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в которой будет участвовать делегация от России. И те предложения, которые звучат на площадках ПАСЕ, требуют от нашей страны пристального внимания.

"Уже сейчас оттуда звучат предложения, с которыми просто согласиться не можем, - констатировал спикер. - Потому что это не только противоречит интересам нашего государства, но и ущемляет интересы наших граждан, которые мы должны представлять в ПАСЕ. Поэтому мы не согласимся. В этой связи нам правильно было бы либо предложить им уйти от политики двойных стандартов".