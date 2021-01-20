Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал дебютный бой своего двоюродного брата Умара в организации.

В среду Умар Нурмагомедов удушающим приемом победил Сергея Морозова из Казахстана. Этот поединок прошел в рамках турнира UFC on ESPN 20 в Абу-Даби. Хабиб выступал секундантом Умара.

"Честно говоря, очень рад, очень. Груз с плеч упал, и это очень важная победа не только для нашей команды, а для всей нашей семьи. Будем работать. Если дадут следующий бой в марте, в Вегасе, будет хорошо. Если нет, мы подеремся после Рамадана, у нас время есть. Ему всего 25 лет. Если еще два раза подеремся в этом году, будет очень хорошо", - цитирует Хабиба Нурмагомедова Sport24.

Чемпион UFC признался, что, наблюдая за боем своего родственника, он вспоминал себя.

"Я вспомнил себя в 2012 году, свой первый раунд, когда я не мог найти и почувствовать свою дистанцию, почувствовать октагон. Думаю, ему просто нужно время. С каждым боем он будет расти. Спешить не хочу. Когда тебе 25 лет, ты еще не полностью раскрыл то, что у тебя есть", - сказал он.

Хабиб Нурмагомедов отметил, что это была важная победа как для самого Умара, так и для всей команды.