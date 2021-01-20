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20.01.2021 15:02
Рубрика: Легковые авто

Как оформить ДТП с тележкой супермаркета

Текст: Майя Бирюкова
Оставленные покупателями тележки на парковке супермаркета повышают вероятность ДТП. Их двигает ветер, на них катаются дети, машина при маневрировании может случайно задеть их и получить вмятины на капоте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как оформить такую аварию? Варианты бывают разные. В любом случае нужно сделать фотографии происшествия с разных ракурсов. Важно, чтобы в кадр попал не только крупный план последствий ДТП, но и общий план парковки, чтобы можно было доказать, где именно это произошло. Кстати, на самой тележке часто есть название магазина.

Фото: iStock
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Если есть свидетели, то необходимо записать их контактные данные, а также убедиться в наличии или отсутствии камер наблюдения. При необходимости стоит провести экспертизу для оценки причиненного ущерба, пишет aif.ru. После чего обратиться к юристу.

Следующий шаг - это так называемое досудебное урегулирование спора. Сюда входят устные переговоры с представителем собственника и составление юридически грамотной письменной досудебной претензии в его адрес. Если на этом этапе взыскать ущерб не удастся, нужно обращаться в суд.

Авария с тележкой является полноценным ДТП в том случае, если в нем участвует транспортное средство, оно находится в движении и ему причинен материальный ущерб. А вот если машину тележкой ударил покупатель, это не считается ДТП. Юристы говорят, что ущерб нужно будет взыскивать через суд.

Если выруливающий автомобиль задел тележку и нанес ущерб другим покупателям или имуществу магазина, то это нужно оформлять как ДТП. И лучше при этом вызвать сотрудников ГИБДД.

#авто