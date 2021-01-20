Кандидат на пост госсекретаря США выступил против "Северного потока-2"

Бывший замгоссекретаря США во время президентства демократа Барака Обамы, а до того спичрайтер Билла Клинтона по внешнеполитическим вопросам Энтони Блинкен, который в администрации Джо Байдена может претендовать на пост главы Госдепа, озвучил планы относительно "Северного потока-2".

На слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, прямо накануне инаугурации нового президента, он заявил, что команда Байдена сделает "все возможное", чтобы не допустить завершения строительства газопровода. "Избранный президент солидарен с вами, что "Северный поток-2" - плохая идея", - заявил Блинкен, которого цитирует РИА Новости. Чтобы сорвать запуск трубопровода, США намерены "заручиться поддержкой европейских партнеров", среди которых Блинкен прямо назвал Германию.

По его словам, сначала речь пойдет о средствах "убеждения", но если они не помогут, то Белый дом готов прибегнуть к санкционным методам, "которые до сих пор не были задействованы". Таким образом, еще до официального вступления в должность 78-летнего Байдена один из его ближайших соратников дал понять, что Вашингтон начинает политику в отношении Старого Света с прямого давления на ключевых союзников, включая Берлин.