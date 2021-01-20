Количество аварий с каршерингом в Москве и Санкт-Петербурге выросло в прошлом году на 340 процентов. Виновники абсолютного большинства ДТП с пострадавшими - молодые и неопытные водители. Такие данные приводятся в исследовании экспертного центра "Движение без опасности", который изучил безопасность каршеринга.

Эксперты центра пришли к удивительному заключению. Несмотря на то, что в численном выражении количество аварий с каршерингом выросло на 340 процентов, уровень аварийности с таким транспортом не изменился.

Столь парадоксальный вывод был сделан на основании того, что в 2019 год число пользователей сервиса увеличилось в 4 раза по сравнению с 2018 годом. При этом парк автомобилей только в Москве вырос на 100 процентов.

Таким образом, рост числа ДТП с участием каршерингового транспорта напрямую связан с общим ростом числа пользователей сервиса. Но уровень аварийности остается прежним, а в некоторых сегментах показывает даже отрицательную динамику. Так, в 2018 году на 1000 пользователей сервиса каршеринга приходилось 2,02 ДТП, в 2019 году - 2 ДТП.

Примечательно, что нарушения правил водителями каршеринга и теми, кто управляет личным автомобилем, практически полностью совпадает, но водители арендованных автомобилей значительно реже выезжают на встречную полосу или нарушают правила расположения на проезжей части.

Так кто же совершает все эти ДТП, которыми пестрит интернет? По данным ГИБДД, 78 процентов ДТП с пострадавшими по вине водителей каршеринга в 2019 году произошли при участии арендаторов автомобиля в возрасте 18-25 лет, со стажем вождения от 2 до 5 лет. При этом, как установили эксперты, эта возрастная категория молодых водителей пользуется услугами каршеринга наиболее редко. Они составляют всего 6 процентов пользователей каршеринга. То есть 6 процентов водителей каршеринга совершают 78 тяжелых аварий на этом транспорте!

Может, компаниям всерьез стоит подумать о том, кого они допускают за руль? Напомним, что не столь давно один из крупнейших операторов как раз снизил требования к водителям по возрасту и стажу.

Согласно исследованию, у подавляющего числа водителей каршеринга - 73 процента - возраст от 26 до 45 лет и опыт вождения - от 5 до 25 лет.

Как сообщил генеральный директор экспертного центра Вадим Мельников, типовые проблемы с безопасностью в сфере каршеринга не всегда можно решить исключительно регуляторными мерами, в частности штрафами и ограничениями в работе операторов.

"Ряд мер, которые предпринимаются в западных каршеринговых компаниях, может быть полезен и на российском рынке. Например, использование в автопарках автомобилей с мониторингом слепых зон, системами адаптивного торможения, вознаграждение водителей, не пользующихся мобильным телефоном во время поездки - это может отслеживаться приложением", - считает Мельников.

По его мнению более эффективны технологические решения. Системы предупреждения о нарушении дистанции и превышении допустимой скорости движения, тестирование новых пользователей на знание правил, анализ манеры вождения водителей в режиме реального времени и другие.