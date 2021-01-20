Количество смертей от коронавируса в США превысило 400 тысяч

Количество жертв коронавируса в США во вторник превысило отметку в 400 тысяч, согласно данным Reuters, полученным от департаментов здравоохранения штатов. Число летальных исходов резко возросло с Рождества.

За последние три недели число погибших от COVID-19 в США составило 63 793 человека, что на 21% больше по сравнению с 52 715 случаями смерти за три недели до Рождества. Шестого февраля ежедневное число смертей от коронавируса впервые превысило отметку в четыре тысячи. По данным агентства, 18 американских штатов, включая Калифорнию, Пенсильванию, Техас и Вашингтон, в январе сообщили о самых высоких ежедневных показателях смертности. Тем временем число случаев коронавируса выросло во всех регионах США и во вторник превысило 24 миллиона с момента начала пандемии. На фоне того, как тяжелобольные пациенты создают нагрузку на системы здравоохранения в некоторых частях страны, особенно в Калифорнии, количество госпитализаций по стране за последние две недели стабилизировалось и составило около 124 тысяч во вторник.

Избранный президент Джо Байден, который должен быть приведен к присяге 20 января, предложил пакет помощи в размере 1,9 триллиона долларов, который включает 415 миллиардов долларов для поддержки мер по борьбе с коронавирусом и развертывание вакцин против COVID-19, что составляет около одного триллиона долларов в виде прямой помощи домашним хозяйствам. Кром того, около 440 миллиардов долларов будут выделены малым предприятиям и сообществам, наиболее пострадавшим от пандемии.