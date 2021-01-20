Новости

Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля 01:07
Сенат Италии выразил доверие правительству Конте 01:02
Жительница Таиланда получила 43 года тюрьмы за оскорбление монарха 00:51
В Италии нашли украденную копию картины Да Винчи 500-летней давности 00:40
CNN: Байдену передадут "ядерный чемоданчик" при любой инаугурации 00:32
Директор ЦРУ объявила о своей отставке 00:29
Эмир Кустурица заявил о желании привиться от COVID-19 "Спутником V" 00:22
91-летний экс-премьер Франции предстал перед судом по обвинению в откатах 00:22
Количество смертей от коронавируса в США превысило 400 тысяч 00:03
Минтранс ищет инвесторов для лоукостеров: первым может стать Сбербанк 19.01.2021
Экс-вратарь сборной Малафеев госпитализирован с тяжелым поражением легких 19.01.2021
Президенты России и Боливии обсудили "Спутник V" 19.01.2021
У Москвы-реки загорелся автомобиль 19.01.2021
Собянин установил прожиточный минимум в Москве 19.01.2021
Ростех открыл на Дальнем Востоке сервисный центр для SSJ-100 19.01.2021
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили 30 телефонных линий 19.01.2021
Слуцкий назвал бытовым хамством отключение связи в консульстве РФ в США 19.01.2021
РПЦ: Поражения в правах не привившихся от COVID-19 допустить нельзя 19.01.2021
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 19.01.2021
Услуги суррогатных матерей для иностранцев предложили запретить 19.01.2021
"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Райковичем 19.01.2021
В Вашингтоне развернули подразделения радиационной, хим- и биозащиты 19.01.2021
В Крыму прекратят забор воды из Симферопольского водохранилища 19.01.2021
Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix 19.01.2021
"Союзмультфильм": На роль Котенка в "Ну, погоди!" рассматривали и взрослых 19.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Куда лучше вкладывать деньги в 2021 году
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Мелита Вуйнович: COVID-19 может стать сезонным вирусом
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 00:03
Рубрика: В мире

Количество смертей от коронавируса в США превысило 400 тысяч

Текст: Андрей Васильев

Количество жертв коронавируса в США во вторник превысило отметку в 400 тысяч, согласно данным Reuters, полученным от департаментов здравоохранения штатов. Число летальных исходов резко возросло с Рождества.

Фото: AFP
Лос-Анджелес стал крупнейшей горячей точкой COVID-19 в США

За последние три недели число погибших от COVID-19 в США составило 63 793 человека, что на 21% больше по сравнению с 52 715 случаями смерти за три недели до Рождества. Шестого февраля ежедневное число смертей от коронавируса впервые превысило отметку в четыре тысячи. По данным агентства, 18 американских штатов, включая Калифорнию, Пенсильванию, Техас и Вашингтон, в январе сообщили о самых высоких ежедневных показателях смертности. Тем временем число случаев коронавируса выросло во всех регионах США и во вторник превысило 24 миллиона с момента начала пандемии. На фоне того, как тяжелобольные пациенты создают нагрузку на системы здравоохранения в некоторых частях страны, особенно в Калифорнии, количество госпитализаций по стране за последние две недели стабилизировалось и составило около 124 тысяч во вторник.

Избранный президент Джо Байден, который должен быть приведен к присяге 20 января, предложил пакет помощи в размере 1,9 триллиона долларов, который включает 415 миллиардов долларов для поддержки мер по борьбе с коронавирусом и развертывание вакцин против COVID-19, что составляет около одного триллиона долларов в виде прямой помощи домашним хозяйствам. Кром того, около 440 миллиардов долларов будут выделены малым предприятиям и сообществам, наиболее пострадавшим от пандемии.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин оценил темпы газификации страны
В Кремле заявили о грубом давлении США на проект "Северный поток-2"
Собянин установил прожиточный минимум в Москве
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом
Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны"
В США готовятся к вооруженным выступлениям граждан
Как в разных странах продолжают бороться с пандемией "короны"