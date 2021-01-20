Новости

В Москве расширили доступ к машино-местам 22:32
Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ 21:49
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп 21:34
СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска 21:31
На МКС отказала российская система получения кислорода 21:23
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC 21:22
МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря 21:13
Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих 20:58
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей 20:29
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20:29
Мишустин поручил до 26 января доложить о ходе вакцинации от COVID-19 20:23
В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19 20:22
Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году 20:17
Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина 20:12
Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм 20:10
В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 19:37
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 19:36
Прокуратура Петербурга объяснила запрет сайтов с аниме "Тетрадь смерти" 19:28
В Аргентине одобрили применение "Спутника V" для людей старше 60 лет 19:21
В Подмосковье число отравившихся школьников приблизилось к 100 19:20
"Аталанта" с Миранчуком не смогла обыграть "Удинезе" 19:17
В первую рабочую неделю 2021 года больше всего подорожали помидоры 19:17
Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы 19:08
План проведения Года науки и технологий появится до конца января 19:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
20.01.2021 21:34
Рубрика: Власть

Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает нового президента США Джо Байдена менее удобным партнером для России, чем был его предшественник Дональд Трамп. Об этом, по мнению сенатора, свидетельствуют заявления 46-го хозяина Белого дома на международные темы.

В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене

"Нужно судить по его прежним заявлениям. Это человек, настроенный к России, КНР, другим странам, не являющимся союзниками США, очень радикально, категорично, очень негативно", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор уверен, что "Байден будет еще более неудобным оппонентом, чем Трамп".

В среду Джо Байден вступил в должность президента США. Он принес присягу у подножия Капитолия в Вашингтоне и выступил с инаугурационной речью. В числе прочего он заявил о намерении возобновить активное "взаимодействие с союзниками" и "восстановить альянсы". Америка будет вести за собой международное сообщество силой примера и станет верным партнером в деле строительства мира, заверил новый хозяин Белого дома.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

Онлайн-трансляция церемонии инаугурации Джо Байдена
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома при церкви в Мадриде
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей