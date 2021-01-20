Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает нового президента США Джо Байдена менее удобным партнером для России, чем был его предшественник Дональд Трамп. Об этом, по мнению сенатора, свидетельствуют заявления 46-го хозяина Белого дома на международные темы.

"Нужно судить по его прежним заявлениям. Это человек, настроенный к России, КНР, другим странам, не являющимся союзниками США, очень радикально, категорично, очень негативно", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

Сенатор уверен, что "Байден будет еще более неудобным оппонентом, чем Трамп".

В среду Джо Байден вступил в должность президента США. Он принес присягу у подножия Капитолия в Вашингтоне и выступил с инаугурационной речью. В числе прочего он заявил о намерении возобновить активное "взаимодействие с союзниками" и "восстановить альянсы". Америка будет вести за собой международное сообщество силой примера и станет верным партнером в деле строительства мира, заверил новый хозяин Белого дома.