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20.01.2021 13:11
Рубрика: Экономика

Легкой промышленности продлили сроки маркировки товарных остатков

Текст: Светлана Ментюкова

Предприятия легкой промышленности смогут внести непромаркированные товарные остатки на складах в систему маркировки до апреля. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом, опубликован для прохождения процедуры общественного обсуждения.

Фото: Istock
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Как следует из документа, в срок до 1 апреля 2021 года участники оборота товаров легкой промышленности могут "осуществлять маркировку средствами идентификации товаров, находившихся ‎в их владении, использовании, распоряжении по состоянию на 1 января 2021 года (остатки товаров легкой промышленности) и представить сведения ‎о маркировке таких товаров в информационную систему мониторинга".

Вносимыми документом изменения также предусматривают, что в тоже самое время участники оборота вправе осуществлять хранение таких товаров без нанесения средств идентификации и осуществлять их маркировку для последующей продажи.

Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), данное предложение направлено на более плавный переход участников оборота товаров легкой промышленности к маркировке и продление срока маркировки остатков, которые в том числе находятся на балансе магазинов. "Рассчитываем, что данное предложение даст возможность участникам оборота спокойно промаркировать остатки. На 18 января в "Честном знаке" зарегистрированы более 85 тысяч участников оборота товаров легкой промышленности. Эмитировано около 820 млн кодов маркировки", - уточнила заместитель генерального директора "Оператор-ЦРПТ" Вера Волкова.

Как ранее сообщала "РГ", цифровая маркировка ряда товаров легкой промышленности: кожаной одежды, трикотажной одежды, пальто, плащей, постельного, кухонного, столового белья стала обязательной с 1 января 2021 года.

По замыслу разработчиков системы, маркировка должна сократить объем нелегального оборота, контрафакта и гарантировать права потребителя на качественный товар.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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