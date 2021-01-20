LG может прекратить выпускать смартфоны до конца 2021 года

Компания LG рассматривает возможность выхода из бизнеса по производству смартфонов. Об этом сообщает The Verge.

По информации портала, руководитель LG Квон Бонг-Сок уведомил своих сотрудников о том, что до конца 2021 года мобильную отрасль внутри фирмы ждут глобальные изменения - при этом рассматривается возможность как продажи подразделения, так и сокращения.

Согласно представленным данным, за последние 5 лет подразделение южнокорейского производителя, занимающееся смартфонами, потеряло около 4,5 миллиарда долларов.

На недавно прошедшей CES 2020 вендор представил LG Rollable - сворачивающийся в рулон смартфон. Возможно, из-за "сворачивающегося" бизнеса компании ему суждено теперь остаться только концептом.