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20.01.2021 12:38
Рубрика: Экономика

Мантуров: Первыми самолет МС-21 получат российские авиакомпании

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Первыми российский самолет МС-21 начнут получать отечественные авиакомпании, начиная с "Аэрофлота" и Red Wings. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в эфире радиостанции "Вести FM".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"В тех заданных параметрах, которые мы изначально планировали там выдавать уже в серию и нашим заказчикам, мы исходим, что в конце следующего года, по завершению сертификации. Первый самолет МС-21 будет передан нашим заказчикам. Скорее всего, это будет "Аэрофлот", за ним пойдет Red Wings, ну и другие, российские в первую очередь компании", - сказал Мантуров.

Он также добавил, что производство российских самолетов МС-21 при необходимости может составить в перспективе до 100 единиц в год.

"На начальном этапе мы должны выйти, а это за период три года, считайте конец следующего года, - это первые четыре машины, то 2023 год - порядка 10-15 машин, 2024 год - мы должны выйти под 30, и с 2025 года - 36 и нарастить до 72 машин по году. Это то, что у нас заложено в проекте по производству этого самолета. Если будет большая потребность не только внутри страны, но и за рубежом у этого самолета, мы готовы выйти на объем до и 100 самолетов в год", - сказал он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг

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