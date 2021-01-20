Меркель объявила о продлении карантина до 14 февраля

Власти Германии приняли решение продлить режим жестких карантинных мер до середины февраля. Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главами федеральных земель.

Меры необходимо продлить до 14 февраля, подчеркнула Меркель. По ее словам, сокращение числа заразившихся - это повод для надежды, однако новый штамм коронавируса особенно опасен, поэтому смягчать ограничения пока нельзя, пишет ТАСС.

При посещении магазинов и в общественном транспорте жителям Германии предписано носить медицинские маски или респираторы (ранее разрешалось использовать тряпичные маски или прикрывать нос и рот шарфом). По-прежнему представители одного домохозяйства могут встречаться максимум с одним человеком. Школы и детские сады останутся закрытыми. "Мы понимаем, что эти меры требуют от граждан многого, но нужно продолжать думать наперед", - подчеркнула Меркель.

Ранее сообщалось, что в Германии обнаружена новая мутация коронавируса. Новый штамм был выявлен у нескольких пациентов больницы города Гармиш-Партенкирхен. Пока эксперты не могут дать точных ответов об особенностях этой мутации. Для этого необходимы дополнительные исследования.