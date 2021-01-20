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20.01.2021 11:54
Рубрика: Власть

Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями

Текст: Айсель Герейханова
 Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. 

"Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей - это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду", - сказал Миронов журналистам. Он добавил, что решение принято по итогам переговоров с разными партиями, которые  велись на протяжении двух лет. 

Фото: Сергей Куксин
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По словам Миронова, новая партия после объединения будет называться "Справедливая Россия - За правду". Лидер также рассчитывает, что возглавит ее он. 

"Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру, будет два сопредседателя", - пояснил Миронов. 

Объединение партий рассчитано на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму, пояснил лидер "Справедливой России". 

"Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране, и мы сегодня призываем к объединению всех левых сил", - подчеркнул он. 

Ранее в партии партии "Патриоты России" также подтвердили, что вопрос об объединении будет обсуждаться на политсовете уже 21 января.  "Справедливая Россия" в четверг проведет заседание президиума, на котором будут одобрены принципы объединения.

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