Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время.

"Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей - это партия "Справедливая Россия", партия "Патриоты России" и партия Захара Прилепина "За правду", - сказал Миронов журналистам. Он добавил, что решение принято по итогам переговоров с разными партиями, которые велись на протяжении двух лет.

По словам Миронова, новая партия после объединения будет называться "Справедливая Россия - За правду". Лидер также рассчитывает, что возглавит ее он.

"Председатель будет один. Надеюсь, коллеги поддержат мою кандидатуру, будет два сопредседателя", - пояснил Миронов.

Объединение партий рассчитано на укрупнение на левом фланге всех левых патриотических сил в преддверии выборов в Госдуму, пояснил лидер "Справедливой России".

"Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране, и мы сегодня призываем к объединению всех левых сил", - подчеркнул он.

Ранее в партии партии "Патриоты России" также подтвердили, что вопрос об объединении будет обсуждаться на политсовете уже 21 января. "Справедливая Россия" в четверг проведет заседание президиума, на котором будут одобрены принципы объединения.