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20.01.2021 21:29
Рубрика: Происшествия

НАК: В Чечне ликвидирован главарь бандподполья Бютукаев

Текст: Иван Егоров
В Чечне ликвидирован главарь бандподполья Аслан Бютукаев. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информационном центре Национального антитеррористического комитета, он являлся "специалистом" по подготовке террористов-смертников и был причастен к целому ряду терактов.
Фото: Информцентр НАК Фото: Информцентр НАК
Фото: Информцентр НАК

Так по данным НАК, в 2011 году он был одним из организаторов теракта с большим количеством жертв в аэропорту Домодедово. Спустя два года после нейтрализации в ходе одной из спецопераций главаря бандформирования "Имарат Кавказ" Доку Умарова, Бютукаев возглавил разрозненные бандгруппы, которые действовали на Северном Кавказе. Позже его банда "встала под знамена" и начала действовать под руководством главарей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков

На счету бандитов Бютукаева - теракты, нападения на сотрудников правоохранительных органов, вымогательство денег у предпринимателей. В частности, в 2012-2013 годах банда совершила серию подрывов самодельных взрывных устройств, которые в том числе унесли жизни мирных граждан. В 2014 году террористы Бютукаева совершили нападение на Дом печати в Грозном.

Спецслужбы вели активный розыск Бютукаева и его банды, постепенно сужая зону поисков. В течение прошлого года сотрудники ФСБ совместно с другими силами правопорядка на территории Чечни и Ингушетии обнаружили 20 тайников, шесть оборудованных блиндажей с оружием, боеприпасами и бандитским снаряжением, а также двадцать самодельных взрывных устройств мощностью до 15 кг в тротиловом эквиваленте. По данным НАК, в ходе спецопераций были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины.

"Ликвидацией 20 января в Ачхой-Мартановском районе Чечни одиозного бандглаваря Бютукаева органами безопасности совместно с силами правопорядка был успешно завершен координируемый оперативным штабом НАК комплекс специальных мероприятий по нейтрализации деятельности на Северном Кавказе его бандруппы", - подытожили в информцентре НАК.

За год на Северном Кавказе с участием Росгвардии нейтрализовано 13 бандитов

В Национальном антитеррористическом комитете, также подчеркнули, что после нейтрализации Бютукаева и остатков его банды, розыск находящихся на нелегальном положении бандитов будет продолжен вплоть до полного устранения террористической угрозы на Северном Кавказе.

После успешной спецоперации по уничтожению Бютукаева и его пятерых бандитов главу Чечни Рамзана Кадырова и силовиков лично поздравил глава государства. Об этом в среду журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что речь шла о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой Национального антитеррористического комитета.

Происшествия Терроризм Антитеррор Лица террора РГ-Видео

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