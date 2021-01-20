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20.01.2021 14:23
Рубрика: Власть

Путин поздравил Кадырова с уничтожением группы боевиков

Текст: Кира Латухина

Президент по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с уничтожением бандитов Аслана Бютукаева.

За год на Северном Кавказе с участием Росгвардии нейтрализовано 13 бандитов

"Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой Национального антитеррористического комитета", - уточнил Песков.

Участники операции будут представлены к госнаградам, сказал пресс-секретарь главы государства. "В операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров... В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов", - сообщил Песков.

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