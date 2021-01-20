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Не открывайте это. Опасная ссылка "убивает" компьютеры на Windows 10

Текст:   Антон Благовещенский
20.01.2021,  
16:42
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Вслед за ошибкой, позволяющей испортить файловую таблицу компьютера, в Windows 10 обнаружили еще одну уязвимость, с помощью которой можно "убить" ПК при помощи веб-ссылки.

Как пишет Tom's Guide, уязвимость присутствует в Windows 10 1709. В ходе тестирования ошибки использовался браузер Google Chrome, а в тексте ссылки использовалась последовательность символов \ Globalroot \ device (целиком ссылку мы не приводим).

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При открытии этой ссылки, как утверждают исследователи, компьютер демонстрирует "синий экран смерти" (так называется сообщение о критической ошибке в работе системы), после чего уходит в бесконечный цикл перезагрузки. Чтобы нарушить работу ПК, пользователю, который будет открывать ссылку, не нужно обладать правами администратора.

Уязвимостью могут воспользоваться шутники, спрятав опасную последовательность символов ссылке.

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