Не открывайте это. Опасная ссылка "убивает" компьютеры на Windows 10

Вслед за ошибкой, позволяющей испортить файловую таблицу компьютера, в Windows 10 обнаружили еще одну уязвимость, с помощью которой можно "убить" ПК при помощи веб-ссылки.

Как пишет Tom's Guide, уязвимость присутствует в Windows 10 1709. В ходе тестирования ошибки использовался браузер Google Chrome, а в тексте ссылки использовалась последовательность символов \ Globalroot \ device (целиком ссылку мы не приводим).

При открытии этой ссылки, как утверждают исследователи, компьютер демонстрирует "синий экран смерти" (так называется сообщение о критической ошибке в работе системы), после чего уходит в бесконечный цикл перезагрузки. Чтобы нарушить работу ПК, пользователю, который будет открывать ссылку, не нужно обладать правами администратора.

Уязвимостью могут воспользоваться шутники, спрятав опасную последовательность символов ссылке.