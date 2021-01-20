Песков заявил об отсутствии подготовки в Кремле к инаугурации Байдена

В Кремле к инаугурации президента США Джо Байдена не готовятся, для России ничего не изменится. Москва продолжит искать добрые отношения с Вашингтоном. Об этом заявил, отвечая на вопрос журналистов на брифинге, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В Кремле не готовятся к инаугурации. Для России ничего не изменится, Россия как жила много-много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с США", - заявил Песков.

"Будет ли на это соответствующая встречная политическая воля в Вашингтоне - это будет зависеть от господина Байдена и его команды", - считает пресс-секретарь главы государства.

Песков также напомнил, что ранее Владимир Путин уже поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.