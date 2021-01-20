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20.01.2021 08:07
Рубрика: Общество

Благотворительный сервис на mos.ru получил премию Big Innovation Awards

Текст: Любовь Проценко

Благотворительный сервис на портале mos.ru отметили премией Big Innovation Awards, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Международную премию ежегодно вручают организациям и людям, воплощающим в жизнь инновационные решения, полезные обществу. Сергунина рассказала:

Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Шалаш"
Как благотворители смогут отличить мошенников от нуждающихся в помощи

"На днях сервису исполнилось три месяца. Это важный проект по поддержке благотворительности и культуры добрых дел. Пока он находится на этапе становления: мы приглашаем к сотрудничеству работающие в городе фонды и информируем о нем жителей. То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет. Мы продолжим развивать сервис и будем рады, если наш опыт окажется полезным для других мегаполисов".

По словам вице-мэра, с октября прошлого года сервисом воспользовались почти четыре тысячи человек. Вместе они сделали 6,2 тысяч пожертвований, средняя сумма одного перевода составляет более 260 рублей. Фонды-партнеры программы оказывают поддержку тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим, а также помогают бездомным животным. Среди них такие организации, как "Справедливая помощь доктора Лизы", "Дом с маяком", "Жизнь как чудо", "Со-единение", "Кораблик", "Гольфстрим", "Адели", "Спешите делать добро!", "Дорога милосердия", "Фонд продовольствия "Русь"", "Благо дари миру", "Ника" и "Рэй".

Жители столицы, сделавшие пожертвование на благотворительность с помощью сервиса, каждые три месяца будут получать отчеты о его работе. В уведомлениях указывается информация о количестве и сумме переводов, а также о распределении средств между фондами-участниками.

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